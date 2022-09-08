У низці сіл на Харківщині замайоріли синьо-жовті прапори

Так, 8 вересня, жовто-блакитний прапор замайорів у Балаклії та Волоховому Яру. Про це повідомляють ЗМІ та радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Головне Обстріли Харкова й військова допомога від США: головне за 197 день війни

Волохів Яр звільнений від окупантів. У селі знову піднято український прапор!
– написав він.

У селі Волохів Яр майорить український прапор: відео

Жовто-блакитний прапор майорить і над міськрадою у Балаклії.


Жовто-блакитний прапор над міськрадою у Балаклії / Фото з телеграм-каналу "Грунт"

Також стало відомо, що Збройні Сили України звільнили Борщівку, Іванівку та Шевченкове.

Збройні Сили підіймають синьо-жовтий прапор в селі Борщівка: відео

ЗСУ звільнили Шевченкове / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Жовто-блакитний прапор в Іванівці / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Яка ситуація на Харківщині: коротко

До теми – ЗСУ просуваються Харківщиною: дивіться відео