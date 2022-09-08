У низці сіл на Харківщині замайоріли синьо-жовті прапори

Так, 8 вересня, жовто-блакитний прапор замайорів у Балаклії та Волоховому Яру. Про це повідомляють ЗМІ та радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

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Волохів Яр звільнений від окупантів. У селі знову піднято український прапор!

– написав він.

У селі Волохів Яр майорить український прапор: відео

Жовто-блакитний прапор майорить і над міськрадою у Балаклії.



Жовто-блакитний прапор над міськрадою у Балаклії / Фото з телеграм-каналу "Грунт"

Також стало відомо, що Збройні Сили України звільнили Борщівку, Іванівку та Шевченкове.

Збройні Сили підіймають синьо-жовтий прапор в селі Борщівка: відео

ЗСУ звільнили Шевченкове / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Жовто-блакитний прапор в Іванівці / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Яка ситуація на Харківщині: коротко

За інформацією Інституту вивчення війни, ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки Харківської області. Через це російські окупанти могли відійти аж на лівий берег річки Сіверський Донець.

Нещодавно також з'являлась інформація про звільнення кількох населених пунктів у Балаклійській громаді. Водночас людей закликали дотримуватись інформаційної тиші.

На окупованій території Харківщини окупанти зазнають численних втрат. Як повідомили у Генштабі, є підрозділи, в яких 40% важкопоранених і вбитих.

Крім того, Збройні Сили України 8 вересня на Харківщині полонили трьох військових армії росії. Як з'ясувалося, їм лише по 20 років, а приїхали вони з частин Брянської та Калінінградської областей.

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