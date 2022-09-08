У низці сіл на Харківщині замайоріли синьо-жовті прапори
Так, 8 вересня, жовто-блакитний прапор замайорів у Балаклії та Волоховому Яру. Про це повідомляють ЗМІ та радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.
Головне Обстріли Харкова й військова допомога від США: головне за 197 день війни
Волохів Яр звільнений від окупантів. У селі знову піднято український прапор!
– написав він.
У селі Волохів Яр майорить український прапор: відео
Жовто-блакитний прапор майорить і над міськрадою у Балаклії.
Жовто-блакитний прапор над міськрадою у Балаклії / Фото з телеграм-каналу "Грунт"
Також стало відомо, що Збройні Сили України звільнили Борщівку, Іванівку та Шевченкове.
Збройні Сили підіймають синьо-жовтий прапор в селі Борщівка: відео
ЗСУ звільнили Шевченкове / Фото з телеграму Сергія Стерненка
Жовто-блакитний прапор в Іванівці / Фото з телеграму Сергія Стерненка
Яка ситуація на Харківщині: коротко
- За інформацією Інституту вивчення війни, ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки Харківської області. Через це російські окупанти могли відійти аж на лівий берег річки Сіверський Донець.
- Нещодавно також з'являлась інформація про звільнення кількох населених пунктів у Балаклійській громаді. Водночас людей закликали дотримуватись інформаційної тиші.
- На окупованій території Харківщини окупанти зазнають численних втрат. Як повідомили у Генштабі, є підрозділи, в яких 40% важкопоранених і вбитих.
- Крім того, Збройні Сили України 8 вересня на Харківщині полонили трьох військових армії росії. Як з'ясувалося, їм лише по 20 років, а приїхали вони з частин Брянської та Калінінградської областей.
До теми – ЗСУ просуваються Харківщиною: дивіться відео