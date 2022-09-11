За попередніми даними, ворог запустив ракети о 2 годині ночі по Вознесенському районі області. Уламки впали на відкритій території Прибужанівської громади.

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Вночі, 11 вересня, о 02:00, за попередньою інформацією, спрацювала ППО та були збиті дві ворожі ракети. Уражені ракети впали на відкритій місцевості Прибужанівської громади. Детальна інформація уточнюється,

– повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Що відомо про обстріли Миколаївщини

Ворог близько 02:50 сильно обстріляв Миколаїв. За попередньою інформацією, 9 людей зазнали поранень різного ступеню. 3 потерпілих перебувають у лікарні. Один з під'їздів 5-поверхівки практично знищений через пожежу та вибух. Також руйнувань зазнав приватний будинок.

У Миколаївському районі 10 вересня окупанти обстрілювали Первомайське та Засілля. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки. Унаслідок вечірніх обстрілів Білозірки загинула одна людина.

Також росіяни атакували аквазону в Очакові. На щастя, ніхто не постраждав.

Неспокійно було й у Баштанському районі. У Широківській громаді зруйновані 2 будинки та опора електропередач. Також влучання були у городи та дороги.

Унаслідок обстрілів Березнегуватого постраждали 5 людей. Відомо про зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Наразі відбуваються пошуки чоловіка, який під час атаки, ймовірно, перебував у помешканні.

Зверніть увагу! Вночі на 11 вересня окупанти запустили ракету по центру Дніпра. За попередніми даними, ніхто не загинув, але є постраждалі.

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