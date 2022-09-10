У ніч на 10 вересня у місті прогриміли сильні вибухи, тож на ранок їх результат прокоментував і пресофіцер Миколаївської ОВА. Як він вважає, ворог біситься від своєї немочі.

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Потопили "стратегічний об ' єкт"

Одна з ракет вразила списане судно. Як припускають у коментарях, це було "корито, що під Сонячним стояло, гнило". Тож, на щастя, ця ракета не обірвала ні одне життя.

Оригінально (ні) російські окупанти привітали з 233-річчям місто кораблів, втопивши старе списане судно своєю ракетою. Символісти хрінові,

– написав Дмитро Плетенчук.

Як жартують українці, навіть цю втрату треба подати в список репарацій.

Свято під обстрілами

Ворог не перестає кошмарити цивільне населення терористичними актами. Так, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, 10 вересня удар по Миколаєву був нанесений близько першої години ночі.

Також окупанти обстріляли Баштанський район області. Зокрема села Червона Долина та Широке Широківської громади. Станом на 8:55 інформації про жертв немає.

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