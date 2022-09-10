В ночь на 10 сентября в городе прогремели сильные взрывы, поэтому к утру их результат прокомментировал и пресс-офицер Николаевской ОВА. Как он считает, враг бесится от своей немощи.

Также в Николаеве обломки от вражеской ракеты прошили тело 16-летнего парня: подросток чудом спасся

Потопили "стратегический объект"

Одна из ракет поразила списанное судно. Как предполагают в комментариях, это было "корыто, что под Солнечным стояло, гнило". Так что, к счастью, эта ракета не оборвала ни одну жизнь.

Оригинально (нет) российские оккупанты поздравили с 233-летием город кораблей, утопив старое списанное судно своей ракетой. Символисты хреновы,

– написал Дмитрий Плетенчук.

Как шутят украинцы, даже эту потерю следует подать в список репараций.

Праздник под обстрелами

Враг не перестает кошмарить гражданское население террористическими актами. Так, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, 10 сентября удар по Николаеву был нанесен около часа ночи.

Также оккупанты обстреляли Баштанский район области. В частности, села Красная Долина и Широкое Широковской общины. По состоянию на 8:55, информации о жертвах нет.

Достойно внимания – ВСУ освободили из-под оккупации более 30 населенных пунктов на Харьковщине: смотрите видео