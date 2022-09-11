По предварительным данным, враг запустил ракеты в 2 часа ночи по Вознесенскому району области. Обломки рухнули на открытой территории Прибужановской общины.

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Ночью, 11 сентября, в 02:00, по предварительной информации, сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты. Пораженные ракеты упали в открытой местности Прибужановской общины. Подробная информация уточняется,

– сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Что известно об обстрелах Николаевщины

Враг около 02:50 сильно обстрелял Николаев. По предварительной информации, 9 человек получили ранения разной степени. 3 пострадавших находятся в больнице. Один из подъездов 5-этажки практически уничтожен из-за пожара и взрыва. Также разрушения испытал частный дом.

В Николаевском районе 10 сентября оккупанты обстреливали Первомайское и Засилье. Вражеские снаряды попали в жилые дома. В результате вечерних обстрелов Белозерки погиб один человек.

Также россияне атаковали аквазону в Очакове. К счастью, никто не пострадал.

Беспокойно было и в Баштанском районе. В Широковской общине разрушены 2 дома и опора электропередач. Также попадания были в огороды и дороги.

В результате обстрелов Березнеговатого пострадали 5 человек. Известно о разрушенных и поврежденных жилых домах. Происходят поиски мужчины, который во время атаки, вероятно, находился в доме.

Обратите внимание! Ночью на 11 сентября оккупанты запустили ракету по центру Днепра. По предварительным данным, никто не погиб, но есть пострадавшие.

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