Ракетные обстрелы со стороны врага не утихают. Таким образом, российские военные пытаются мстить за свои провалы на фронте.

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Враг атаковал Днепр

Твари на День города решили нас "поздравить" и ударили по центру Днепра ракетой,

– подчеркнул Борис Филатов.

Мэр города отметил, что совершенно непонятно, куда и с какой целью оккупант стремился атаковать. В то же время он подчеркнул, что говорится о продолжении терроризирования мирных жителей, а также их запугивании.

По предварительной информации, обошлось без жертв. В то же время, отметил Филатов, известно о раненых. Что касается масштабов разрушения, то их все еще оценивают.

Отметим, что взрывы в Днепре слышали около 00:20. А вот в 01:00 стало известно, что оккупанты обстреливают еще и Никопольский район из ствольной артиллерии, а также РСЗО.

Вскоре стало известно о деталях взрывов в самом Днепре. После последних "прилетов" в небо поднялось облако дыма. Тогда же жители рассказали, что взрывная волна была настолько мощной, что выбило окна в некоторых домах.

Глава ОВА Валентин Резниченко позже добавил, что российские военные целенаправленно били по жилому кварталу. В результате ракетного удара пострадал 72-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. Потерпевший находится в тяжелом состоянии. Также известно о разрушении административных сооружений, магазинов, рынка, складов, а также жилых домов.

Последствия обстрелов Днепропетровщины 11 сентября / фото из телеграма Резниченко

В Никополе враг уничтожил 35 домов

Что касается ударов по Никополю, то по нему трижды открывали огонь. В общей сложности район обстреляли более 35 снарядами "Градов", а также тяжелой артиллерией. В результате пострадали мужчина и женщина. Мужчину доставили в больницу, а его состояние – средней тяжести.

Кроме того, в городе уничтожены 35 многоэтажек, а также частные дома. Разрушениям подверглись также учебные заведения, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и ЛЭП.

Вскоре поступила информация и от мэра Николаева Александра Сенкевича. Он отметил, что город подвергся мощным обстрелам от врага. В результате повреждены жилые дома.

Согласно предварительным подсчетам, пострадали 9 человек, чьи ранения разной степени. Четверо из них госпитализированы в больницу, где им оказывают квалифицированную помощь.

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