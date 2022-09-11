Ракетні обстріли з боку ворога не вщухають. Таким чином російські військові намагаються мститися за свої провали на фронті.

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Ворог атакував Дніпро

Тварюки на День міста вирішили нас "привітати" та вгатили по центру Дніпра ракетою,

– наголосив Борис Філатов.

Мер міста зазначив, що достеменно незрозуміло, куди та з якою метою окупант прагнув атакувати. Водночас він наголосив, що мовиться про продовження тероризування мирних мешканців, а також їхнє залякування.

За попередньою інформацією, минулося без жертв. Водночас, зауважив Філатов, відомо про поранених. Що стосується масштабів руйнування, то їх усе ще оцінюють.

Зазначимо, що вибухи у Дніпрі чули майже близько 00:20. А от об 01:00 стало відомо, що окупанти обстрілюють ще й Нікопольський район зі ствольної артилерії, а також РСЗВ.

Невдовзі стало відомо про деталі вибухів у самому Дніпрі. Після останніх "прильотів" у небо здійнялася хмара диму. Тоді ж мешканці розповіли, що вибухова хвиля була настільки потужною, що повибивало вікна у деяких будинках.

Глава ОВА Валентин Резніченко пізніше додав, що російські військові цілеспрямовано били по житловому кварталу. Внаслідок ракетного удару постраждав 72-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Потерпілий перебуває у важкому стані. Також відомо про руйнування адміністративних споруд, магазинів, ринку, складів, а також житлових будинків.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 11 вересня / фото з телеграма Резніченка

У Нікополі ворог понищив 35 будинків

Що стосується ударів по Нікополю, то по ньому тричі відкривали вогонь. Загалом район обстріляли понад 35 снарядами "Градів", а також важкою артилерією. Внаслідок цього постраждали чоловік і жінка. Чоловіка доставили до лікарні, а його стан – середньої тяжкості.

Крім того, у місті понищені 35 багатоповерхівок, а також приватних будинків. Руйнувань зазнали також навчальні заклади, амбулаторія, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газогони та ЛЕП.

Невдовзі надійшла інформація і від мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. Він зауважив, що місто зазнало потужних обстрілів від ворога. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки.

Згідно з попередніми підрахунками, постраждали 9 людей, чиї поранення різного ступеню. Чотирьох із них госпіталізували до лікарні, де їм надають кваліфіковану допомогу.

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