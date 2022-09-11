Останніми чули вибухи жителі Дніпра, де, ймовірно, був "приліт". Вони про це написали в мережі о 01:25. А ось вибухи в Харкові почали лунали востаннє після 12 години ночі.

Минулого дня Сильні вибухи чули в Дніпрі, Миколаєві та на Харківщині: у багатьох областях була тривога

Коли почали атакувати міста

У Харкові пролунали одразу 4 вибухи після 22:50. Перед цим жителів міста повідомляли про те, що є загроза артилерійського обстрілу.

Вкотре повідомили про загрозу удару з неба в Харкові о 23:38. А через 15 хвилин вже знову сповістили, що можливий артобстріл. "Харківщину продовжують обстрілювати з РСЗВ та С-300. Вже 8 ракет", – написали в телеграмі monitor.

На Дніпропетровщині перші вибухи почали лунати приблизно за 20 хвилин після опівночі. Приблизно о 1 ночі вже було відомо, що росіяни обстрілюють Нікопольський район зі ствольної артилерії, а також РСЗВ.

Звук вибуху в Дніпрі: дивіться відео

А ось після останніх вибухів у Дніпрі в одному з районів міста в небо здійнялася хмара диму. У центрі міста вибуховою хвилею вибило вікна в деяких житлових будинках.

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