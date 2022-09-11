Зауважимо, що напередодні речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що в України унікальна система ППО. Тепер же міністр оборони озвучив плани про створення трирівневої системи.

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Україна хоче покращити захист від обстрілів

Як зазначив Олексій Резніков, у нашій державі планують розробку системи ППО – ПРО. І вона матиме відразу три рівні. За словами міністра оборони, цей пункт був найскладнішим під час "Рамштайну-5".

Ми зараз не можемо говорити про усі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО / ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних Сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам,

– наголосив Резніков.

Водночас Резніков зробив акцент на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. Їх наша держава вже отримала від Німеччини.

За словами міністра оборони, фахівці з України якраз на фінальній стадії навчань, присвячених використанню ЗРК Iris-T. Зауважимо, що це сучасне німецьке оснащення дозволить ще надійніше прикривати небо над нашою країною.

"Ухвалено принципове рішення щодо комплексів NASAMS. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги. Це сталося лише за 4,5 місяця", – додав міністр.

Україна продовжує отримувати артилерію

За словами Резнікова, до України вже відправили сотні одиниць 105-міліметрової та 155-міліметрової артилерії. Крім того, нас оснастили боєприпасами для цих машин. Якщо говорити детальніше, то 115-го калібру у ЗСУ налічується 7 типів гармат, а також САУ.

Українські воїни наводять жах на ворога з допомогою точних та невідпорних ударів M142 Himars, M270 MLRS та MARS II. Ракети HARM уже залишають ворога без радарів,

– підкреслює він.

Але і це ще не все. Резніков пригадав, що ракети Harpoon тепер разом з українськими "Нептунами" завдаватимуть клопоту ворогові. Міністр зауважив, що хоч між двома зустрічами у рамках "Рамштайну" минуло усього 50 днів, за ці понад півтора місяця США оголосили про 5 пакетів безпекової допомоги. Їхня загальна сума склала майже 5,5 мільярда доларів.

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