Так, стало відомо, що Україна отримала модернізовані ракети Harpoon. У Пентагоні, за даними ЗМІ, таку інформацію підтвердили.

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Ракети морського базування переобладнали

Заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплан заявив, що протикорабельні ракети Harpoon переобладнали на автомобільну платформу.

Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування. Ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами,

– сказав Лаплант.

Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За його словами, українські військові ще в травні пройшли навчання, щоб використовувати цю зброю.

На що здатні ракети Harpoon

Harpoon Block 2 має модернізовану радіолокаційну головку самонаведення. Завдяки їй можна бити і по ворожих кораблях у порту, і по наземних цілях.

Ця ракета знищує цілі 227-кілограмовою бойовою частиною. Тобто одного Harpoon вистачить на великий фрегат типу "Адмірал Григорович". Дальність польоту становить до 280 кілометрів, швидкість – 855 кілометрів на годину, максимальна висота над хвилями – 915 метрів.

Раніше було відомо, що такі ракети передасть Україні Данія. Після запуску Harpoon слідує за встановленим курсом. Вона рухається у сторону цілі на дуже малій висоті. У розрахований момент ракета ініціалізує активну радіолокаційну головку самонаведення для пошуку цілі в радіусі 45 градусів від напрямку польоту. Після виявлення цілі ракета наводиться на неї та атакує.

Зброя для України

Німеччина нещодавно передала Україні радіолокаційну станцію COBRA та 5 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. При цьому відмовилась постачати нашій країні танки.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповідав, що COBRA – це надзвичайно потужна система контрбатарейної боротьби. Вона може одночасно бачити до 40 цілей, керувати цілевказаннями, розрахунками стрільби. За декілька хвилин ці 40 цілей можуть бути вражені.

Також нашій країні постачають зброю інші держави.

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