Так, стало відомо, що Україна отримала модернізовані ракети Harpoon. У Пентагоні, за даними ЗМІ, таку інформацію підтвердили.
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Ракети морського базування переобладнали
Заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплан заявив, що протикорабельні ракети Harpoon переобладнали на автомобільну платформу.
Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування. Ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами,
– сказав Лаплант.
Він пояснив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За його словами, українські військові ще в травні пройшли навчання, щоб використовувати цю зброю.
На що здатні ракети Harpoon
Harpoon Block 2 має модернізовану радіолокаційну головку самонаведення. Завдяки їй можна бити і по ворожих кораблях у порту, і по наземних цілях.
Ця ракета знищує цілі 227-кілограмовою бойовою частиною. Тобто одного Harpoon вистачить на великий фрегат типу "Адмірал Григорович". Дальність польоту становить до 280 кілометрів, швидкість – 855 кілометрів на годину, максимальна висота над хвилями – 915 метрів.
Раніше було відомо, що такі ракети передасть Україні Данія. Після запуску Harpoon слідує за встановленим курсом. Вона рухається у сторону цілі на дуже малій висоті. У розрахований момент ракета ініціалізує активну радіолокаційну головку самонаведення для пошуку цілі в радіусі 45 градусів від напрямку польоту. Після виявлення цілі ракета наводиться на неї та атакує.
Зброя для України
- Німеччина нещодавно передала Україні радіолокаційну станцію COBRA та 5 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. При цьому відмовилась постачати нашій країні танки.
- Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповідав, що COBRA – це надзвичайно потужна система контрбатарейної боротьби. Вона може одночасно бачити до 40 цілей, керувати цілевказаннями, розрахунками стрільби. За декілька хвилин ці 40 цілей можуть бути вражені.
- Також нашій країні постачають зброю інші держави.
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