Головнокомандувач pбройних cил Литви генерал-майор Вальдемарас Рупшис офіційно повідомив, що їхні гаубиці прямують в Україну. За його словами, наша держава зараз найбільше потребує допомоги із озброєнням.

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Реакція ЗСУ на допомогу

Захисники подякували Литві за неоціненну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у час повномасштабного російського вторгнення. Крім того, ЗСУ вдячні за підтримку й військову допомогу.

Війна показала, хто нам сестра і брат,

– додали у повідомленні Генштабу.



Литва передала зброю Україні / Генштаб ЗСУ



Гаубиці для українських захисників / Генштаб ЗСУ

Чому Україна не отримує більше зброї з Європи

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що країни ЄС, Велика Британія, США посилюють свою допомогу Україні. Щоправда, є певні проблеми зі швидким постачанням зброї нашій державі у великих обсягах, бо в деяких країнах її просто немає.

Мусієнко наголосив, що є ще низка проблемних моментів:

Швидкість надання допомоги. Ми потребуємо досить швидко зброї, яка нам необхідна для стримування росії й повернення окупованих територій.

Обсяги й типи допомоги. Однак 8 вересня відбудеться чергова зустріч "Рамштайн". За підсумками попередніх, нам надавали якіснішу допомогу. Чекаємо цього й тепер.

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