Главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал-майор Вальдемарас Рупшис официально сообщил, что их гаубицы направляются в Украину. По его словам, наше государство сейчас больше всего нуждается в помощи с вооружением.

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Реакция ВСУ на помощь

Защитники поблагодарили Литву за неоценимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины во время полномасштабного российского вторжения. Кроме того, ВСУ благодарны за поддержку и военную помощь.

Война показала, кто нам сестра и брат,

– добавили в сообщении Генштаба.



Литва передала оружие Украине / Генштаб ВСУ



Гаубицы для украинских защитников / Генштаб ВСУ

Почему Украина не получает больше оружия из Европы

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что страны ЕС, Великобритания, США усиливают свою помощь Украине. Правда, есть определенные проблемы с быстрой поставкой оружия нашему государству в больших объемах, потому что в некоторых странах его просто нет.

Мусиенко подчеркнул, что есть еще ряд проблемных моментов:

Скорость оказания помощи. Мы нуждаемся в достаточно быстром оружии, которое нам необходимо для сдерживания россии и возвращения оккупированных территорий.

Объемы и типы помощи. Однако 8 сентября состоится очередная встреча "Рамштайна". По итогам предыдущих, нам оказывали более качественную помощь. Ждем этого и сейчас.

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