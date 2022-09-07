Какой будет основная задача ВСУ

В этом убеждены Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный и первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенант Михаил Забродский. В совместной публикации они объяснили, какие силы и средства необходимы Украине для осуществления мощного контрнаступления.

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Прежде всего, необходимо определить так называемый "центр тяготения" для россии в войне против Украины, ведь к изменениям в ходе войны может привести лишь эффективное влияние на этот самый центр.

Итак, если определить таким "центром притяжения" контроль над Крымом, логичным будет планирование операции или серии операций для завладения этой временно оккупированной территорией.

Такое планирование должно предусматривать, прежде всего, наличие необходимого комплекта войск. И речь может идти точно не о воинских частях и соединениях ВСУ, которые уже сейчас действуют на 2 500 километрах фронта от Херсона до Ковеля,

– считают военные.

По их словам, для подготовки соответствующей наступательной кампании необходимо создать одну или несколько оперативно-стратегических группировок. В зависимости от замысла и амбиций командования украинских сил эти группировки будут формировать от 10 до 20 общевойсковых бригад.

Необходимо современное вооружение

"Указанное может быть сделано исключительно путем замены основных образцов вооружения уже существующих бригад современными, которые предоставляются партнерами Украины", – добавили Залужный и Забродский.

Это потребует от наших западных партеров времени и больших денег, но выполнение задач, определенных командованием, напрямую зависит от наличия ресурсов. Так, для контрнаступления украинским военным необходимы:

дополнительные ракеты и боеприпасы,

артиллерийские системы,

ракетные комплексы,

средства радиоэлектронной борьбы и т.д.

Если с численностью войск больших проблем быть не должно, то с наличием нужного тяжелого вооружения и боеприпасов могут возникнуть трудности.

Впрочем, Главнокомандующий уверен, что создание и надлежащее оснащение такой группировки абсолютно реально. Для этого необходима политическая воля, заблаговременное и продуманное планирование и возможность использования производственной базы и запасов ведущих стран мира.

Каковы ближайшие цели россии в войне

В британской разведке полагают, что сейчас командование врага столкнулось с дилеммой. Они не знают, разворачивать ли им оперативные резервы для наступления на Бахмут в Донецкой области, или сосредоточиться на защите и обороне на юге Украины.

Залужный также считает, что оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой области, поэтому концентрируют силы на Изюмском и Бахмутском направлениях.

Важно – оккупанты пытаются контратаковать и на Запорожье: смотрите видео