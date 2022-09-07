Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Утім 8 вересня відбудеться нова зустріч "Рамштайн", за підсумками якої можна чекати на приємні сюрпризи для України.
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Позитивні моменти
Мусієнко розповів, що за пів року повномасштабної війни підтримка України зброєю збільшилась. США, Велика Британія і країни Євросоюзу активно допомагають нашій державі.
Такі країни, як-от Словаччина, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Швеція, Велика Британія віддавали досить багато й робили суттєвий вклад у підтримку України. Крім того, зокрема в Румунії, відкриваються підприємства з виробництва снарядів для потреб України. Бачимо, як допомога зростала. Від протитанкових систем до HIMARS, САУ, артилерії,
– зауважив військовий експерт.
Проблемні моменти
Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що поряд із тим є низка проблемних моментів:
- Швидкість надання допомоги. Ми потребуємо досить швидко зброї, яка нам необхідна для стримування росії й повернення окупованих територій.
- Обсяги й типи допомоги. Однак 8 вересня відбудеться чергова зустріч "Рамштайн". Усі попередні надавали нам принципово якіснішу допомогу. Чекаємо цього й тепер.
Які стратегічні перспективи
За словами Мусієнка, Україні в стратегічній перспективі треба думати про те, що в Європи зброї насправді залишилось небагато.
"Пацифістська риторика багатьох "лівих" урядів довела Європу до того, що вона роззброювала й скорочувала деякі армії в 10 – 12 разів. Відповідно скорочувалися потенціал і кількість зброї на складах", – підкреслив він.
У США ситуація дещо інша. Ленд-ліз буде поштовхом для переозброєння української армії й у короткостроковій, і в довгостроковій перспективі.
Крім того, Україні треба думати й про те, щоб у будь-який спосіб налагодити власне виробництво зброї. Це можна зробити частково переносячи виробництво під землю, частково вивозячи за кордон.
Непоганою можливістю є організувати спільне виробництво, кооперацію оборонних підприємств України, США, Великої Британії, Швеції, яка заявляла, що готова переорієнтовувати свій ВПК для потреб нашої держави,
– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.
Військовий експерт додав, що з цього ми отримаємо:
- Зброю українського виробництва;
- Допомогу партнерам з вироблення зброї на українських потужностях.
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