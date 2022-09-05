Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Він також зазначив, що ми справді використовуємо Excalibur і це давно не таємниця.

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Такі снаряди – вкрай високоточні, залежно від системи, яка його відстрілює – дальність може сягати і 50 кілометрів. Якщо його використовувати у Ceasar чи Krab, то він вилітає на відстань 50 кілометрів та має відхилення у 1-2 метри,

– пояснює Олег Катков.

За його словами, цей снаряд активно використовували у Іраку чи в Афганістані, тому він вже неодноразово довів, що його здатність влучати є із мінімальною похибкою.

Водночас, Олег Катков каже, що це повноцінний активно-реактивний 155 міліметровий снаряд, який має доволі високу потужність і декілька режимів підриву.

"Це досить дорогий снаряд, але використавши 4-5 таких, можна знищити взводний опорний пункт",

– резюмує фахівець.

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