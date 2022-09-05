Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. Добре попрацювали ЗСУ в Кремінній, інформує 24 канал.

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Уже зранку маємо на фронті результати. По Кремінній на Луганщині пострибало "Бавовнятко" кілька днів поспіль. Там чудові результати для нас, не дуже добрі для російської армії. В них декілька будівель були зруйновані, там десь до 400 людей особового складу ворога знищили,

– сказав Гайдай.

За його словами, близько сотні одиниць техніки в сумі за руйнуваннями різних ворожих об'єктів, ЗСУ вивели з ладу. Вони не придатні далі для використання.

"Загалом перші ластівки звільнення наших населених пунктів є. На лівому березі річки Сіверський Донець ми можемо спостерігати певні позитивні дії наших підрозділів. Це Ізюмський напрямок і саме там буде ключовий етап деокупації Луганщини", – сказав очільник ОВА.

Втрати ворога

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ворог від 4 вересня не має боєприпасів поблизу Томиної Балки у Херсонській області. Знищили ворожу понтонну переправу поблизу села Львове, уразили пункт управління 35 армії в Каховському районі та 2 контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

Також наші захисники продовжують тримати під вогневим контролем усі переправи через річки Дніпро та Інгулець на окупованій частині Півдня. Водночас тривають важкі бої на кількох ділянках фронту.

Як ЗСУ нищать ворога: дивіться відео