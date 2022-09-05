Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. Хорошо поработали ВСУ в Кременной, сообщает 24 канал.

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Уже с утра имеем на фронте результаты. По Кременной на Луганщине прыгало "Бавовнятко" несколько дней подряд. Там отличные результаты для нас, не очень хорошие для российской армии. У них несколько зданий были разрушены, там где-то до 400 человек личного состава врага уничтожили,

– сказал Гайдай.

По его словам, около сотни единиц техники в сумме по разрушениям различных вражеских объектов ВСУ вывели из строя. Они не пригодны для использования.

"В общем, первые ласточки освобождения наших населенных пунктов есть. На левом берегу реки Северский Донец мы можем наблюдать определенные положительные действия наших подразделений. Это Изюмское направление, и именно там будет ключевой этап деоккупации Луганщины", – сказал глава ОВА.

Потери врага

В оперативном командовании "Юг" отметили, что у врага с 4 сентября нет боеприпасов возле Томиной Балки в Херсонской области. Уничтожили вражескую понтонную переправу вблизи села Львово, поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе и 2 контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247 десантно-штурмового полка и 126 отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.

Также наши защитники продолжают держать под огневым контролем все переправы через реки Днепр и Ингулец на оккупированной части Юга. В то же время продолжаются тяжелые бои на нескольких участках фронта.

Как ВСУ уничтожают врага: смотрите видео