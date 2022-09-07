Так стало известно, что Украина получила модернизированные ракеты Harpoon. В Пентагоне по данным СМИ такую информацию подтвердили.

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Ракеты морского базирования переоборудовали

Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплан заявил, что противокорабельные ракеты Harpoon переоборудовали на автомобильную платформу.

История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования. Мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами,

– сказал Лаплант.

Он пояснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По его словам, украинские военные еще в мае прошли учения, чтобы использовать это оружие.

На что способны ракеты Harpoon

Harpoon Block 2 имеет модернизированную радиолокационную головку самонаведения. Благодаря ей можно бить и по вражеским кораблям в порту, и по наземным целям.

Эта ракета уничтожает цели 227-килограммовой боевой частью. То есть одного Harpoon хватит на большой фрегат типа "Адмирал Григорович". Дальность полета составляет до 280 километров, скорость – 855 километров в час, максимальная высота над волнами – 915 метров.

Ранее было известно, что такие ракеты передаст Украине Дания. После запуска Harpoon следует по установленному курсу. Она движется в сторону цели на очень малой высоте. В рассчитанный момент ракета инициализирует активную радиолокационную головку самонаведения для поиска цели в радиусе 45 градусов от направления полета. После обнаружения цели ракета наводится на нее и атакует.

Оружие для Украины

Германия недавно передала Украине радиолокационную станцию COBRA и 5 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. При этом отказалась поставлять нашей стране танки.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказывал, что COBRA – это чрезвычайно мощная система контрбатарейной борьбы. Она может одновременно видеть до 40 целей, управлять целеуказаниями, расчетами стрельбы. За несколько минут эти 40 целей могут быть поражены.

Также нашей стране поставляют оружие другие государства.

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