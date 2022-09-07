Так стало известно, что Украина получила модернизированные ракеты Harpoon. В Пентагоне по данным СМИ такую информацию подтвердили.
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Ракеты морского базирования переоборудовали
Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплан заявил, что противокорабельные ракеты Harpoon переоборудовали на автомобильную платформу.
История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования. Мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами,
– сказал Лаплант.
Он пояснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По его словам, украинские военные еще в мае прошли учения, чтобы использовать это оружие.
На что способны ракеты Harpoon
Harpoon Block 2 имеет модернизированную радиолокационную головку самонаведения. Благодаря ей можно бить и по вражеским кораблям в порту, и по наземным целям.
Эта ракета уничтожает цели 227-килограммовой боевой частью. То есть одного Harpoon хватит на большой фрегат типа "Адмирал Григорович". Дальность полета составляет до 280 километров, скорость – 855 километров в час, максимальная высота над волнами – 915 метров.
Ранее было известно, что такие ракеты передаст Украине Дания. После запуска Harpoon следует по установленному курсу. Она движется в сторону цели на очень малой высоте. В рассчитанный момент ракета инициализирует активную радиолокационную головку самонаведения для поиска цели в радиусе 45 градусов от направления полета. После обнаружения цели ракета наводится на нее и атакует.
Оружие для Украины
- Германия недавно передала Украине радиолокационную станцию COBRA и 5 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. При этом отказалась поставлять нашей стране танки.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказывал, что COBRA – это чрезвычайно мощная система контрбатарейной борьбы. Она может одновременно видеть до 40 целей, управлять целеуказаниями, расчетами стрельбы. За несколько минут эти 40 целей могут быть поражены.
- Также нашей стране поставляют оружие другие государства.
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