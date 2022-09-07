Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Цю зброю Німеччина передала Україні протягом останнього тижня.

Цікаво На що Україна зможе "обміняти" невизнання росії спонсором тероризму

Система контрбатарейної боротьби COBRA

Світан зазначив, що COBRA – це надзвичайно потужна система контрбатарейної боротьби. Вона може одночасно бачити до 40 цілей, керувати цілевказаннями, розрахунками стрільби. За декілька хвилин ці 40 цілей можуть бути вражені.

Це дуже хороший вклад Німеччини в нашу війну. За це треба подякувати,

– зауважив військовий експерт.

САУ Gepard

Полковник запасу ЗСУ розказав і про САУ Gepard. Насправді Україна отримувала їх і раніше. Вони вже добре продемонстрували себе на нульових позиціях. Вони можуть уражати цілі, які низько летять, штурмовики, гелікоптери.

"Ця зенітна установка є на танкові Leopard. У неї 2 пушки 35-міліметрові, радіолокаційна станція, яка бачить до 15 кілометрів і вражає цілі на відстані до 4 кілометрів і на висоті понад 3 кілометри" – наголосив Світан.

За його словами, ця установка може прикривати батальйоно-тактичні групи, що працюють попереду. Крім того, вона працює і як пряме наведення досить успішно.

Саме постачання Gepard підсилило нашу протиповітряну оборону армійського рівня. Настільки, що передові наші частини вже не звертають уваги на удари з повітря, бо ця система побачить їх раніше і знищить ще до того, як ціль з'явиться на дальності бойового застосування,

– підсумував військовий експерт.

Світан про передачу COBRA й Gepard Німеччиною: дивіться відео

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини

До теми – Gepard уже на полі бою нищить окупантів: дивіться відео