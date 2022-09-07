ЗСУ нищать окупантів на Донеччині та Херсонщині

Зокрема, роблять це і на одних із найскладніших напрямках. Мовиться про Донеччину та Херсонщину. Так, українські морські піхотинці показали, як працюють задля нашої перемоги.

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У відомстві повідомили, що 6 вересня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС Збройних Сил України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 7 загарбників та самохідну гаубицю "Мста-С",

– йдеться у повідомленні.

Водночас підкреслили, що остаточні втрати ворога уточнюються.

ЗСУ в дії: відео

Втрати ворога станом на 7 вересня

За минулу добу українські воїни ліквідували ще 460 ворожих бійців. Загалом за весь час повномасштабної війни було знищено 50 610 росіян. Чималі втрати ворога і у військовій техніці:

Танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;

артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;

РСЗВ – 300 (+4) одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 237 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 109 одиниць.

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