Компроміс, який влаштує Україну

З іншого боку, логіки нема: якщо росією керує "вбивця" (і Байден це сказав публічно), то різниця з "терористом" не така вже й велика.

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Але, справедливості заради, треба визначити, що не титули і статуси в цей момент є найнеобхідніші Україні (для себе ми знаємо, як росію називати), а кількість і якість доставленої Штатами зброї.

Тому, думаю, ми дуже охоче можемо обміняти цей "російський статус" на нові поставки Himars, Atacms, "Світчблейдів", "Рапторів" і, зрештою, бодай кілька десятків F-16 та F-18.

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Таке рішення змусить США обмежити іноземну допомогу та зменшити експорт і продаж оборонних товарів.

Крім того, американцям доведеться запровадити контроль над експортом товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, на запитання, чи варто закріпити за росією такий статус, Байден коротко відповів: "Ні".

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