"Гуманісти" в дії

5 вересня 2022 року він підписав новий одіозний указ, затвердивши концепцію гуманітарної політики рф за кордоном. У той час, як перед росією вже закрили вікно в Європу та Америку, путін переконаний – він ще може здійснювати експансію . Але про все по порядку.

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Передусім, концепція гуманітарної політики переповнена брехливими твердженнями: росія ніколи не дотримувалася загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, вона в односторонньому порядку змінює міжнародні договори (пункт 2), всередині рф не існує поваги до плюралізму думок та культур (пункт 7, пункт 15), росія не захищала загальнолюдські цінності на міжнародній арені (пункт 11), а лише порушувала їх.

На підтвердження цієї тези красномовно свідчить 155 місце рф у Індексі свободи преси по сусідству з Афганістаном, Суданом та Пакистаном.

На думку росії, вона вірна принципу невтручання у внутрішні справи іноземних держав. Не дарма для переконливості про це йдеться одразу в двох пунктах концепції: 16 та 21. Окрім того, всі держави рівні, але росія чомусь все одно рівніша. Тому з абсолютного принципу невтручання рф зробила низку винятків: допомога в надзвичайних ситуаціях, визвольна місія (пункт 17), захист традиційних духовно-моральних цінностей (пункт 21).

Розширене меню кривавого карлика

путін продовжує декларувати про врахування інтересів усіх гравців на міжнародній арені: не дивно, що в концепції згадані плоди його нездорової уяви – "Республіка Абхазія", "Республіка Південна Осетія", псевдоутворення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей (пункт 94), але насторожує відсутність серед 117 пунктів України та білорусі. Для росії цих суверенних держав не існує, тож саме білорусь є наступною у списку нереалізованих фантазій фюрера щодо протиправних територіальних надбань. І йдеться не про "союзну державу", а про анексію.

Анонс подальших загарбань передбачений також пунктами 97 та 100 через "розширення присутності" у центрально- і східноєвропейських регіонах та у зв'язку з "великим попитом на російську культуру" в Японії. Остання однією з перших в Азії долучилася до санкцій проти росії через її агресію щодо України, а прем'єр-міністр держави Фуміо Кісіда назвав російські злочини "історичним звірством". Двосторонні відносини ще більше напружились після офіційної заяви Японії про суверенітет держави над Курильськими островами та, відповідно, протиправну окупацію останніх з боку рф.

Захищати "права російськомовного населення" росія також запланувала в Молдові, Грузії та державах Балтії, про що згадується у пункті 95. Відтак, "об'єктивне сприйняття" росії і "просування традицій та ідеалів, властивих русскому міру", у голові путіна виходить далеко за межі України, яка дає відсіч ворогу, захищаючи територіальну цілісність наступних жертв російської агресії.

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Дикунам закони неписані

Свідомо або помилково, але концепція стала зізнанням у низці порушень міжнародного права. У пункті 10 рф визнає себе загрозою для глобальної безпеки , адже саме вона є авторкою численних грубих порушень прав людини та ігнорування Статуту ООН.

У пункті 67 росія заявила про необхідність примножувати об'єкти культурної спадщини іноземних держав на власній території, а, отже, викрадати їх з тимчасово окупованих регіонів. Так, російські військові протиправно вивезли понад 2 тисячі унікальних експонатів лише з музеїв Маріуполя.

Великодушно рф прагне надавати допомогу у відновленні іноземних пам'яток культури за межами росії. Проте в концепції не згадано, що саме російські військові зруйнували або пошкодили вже 500 унікальних об'єктів культурної спадщини в Україні.

Нарешті автору концепції до кінця тексту таки не вистачило натхнення щодо просування пріоритету прав людини (пункт 19), тому зрештою написав те, що думав: "протидіяти нав'язуванню обговорення тематики прав людини" (пункт 85). Адже які права людини в контексті росії, яка у відповідному універсальному рейтингу розташована по сусідству з Еритреєю, Бурунді й Сомалі.

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концепція гуманітарної політики рф, схоже, є лебединою піснею путіна, його останньою відчайдушною спробою вразити бодай внутрішнього споживача. Та останньому доведеться або ж теж з'їхати з глузду, або розплющити очі й поглянути правді у вічі: рф вже давно виключена з концерту цивілізацій, російський спорт – не такий і видатний, бо спортсменів не допускають до змагань, туризм росіянам світить лише по золотому кільцю, а іноземці поїдуть до рф лише під дулом автомату в межах чергового воєнного злочину та злочину проти людяності.

"Об'єктивне сприйняття" росії остаточно сформувалося 24 лютого 2022 року як недемократичної держави, що грубо порушує міжнародне право і залишатиметься в болоті ізоляції та санкцій до моменту "культурного перевиховання".

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