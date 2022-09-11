Никто из людей не пострадал

О сбивании ракеты сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, вражеская ракета была сбита на Уманщине во время утренней воздушной тревоги.

Кстати Ночью на Николаевщине силы ПВО сбили 2 вражеские ракеты

Сообщается, что обломками сбитой ракеты повредили частное домовладение. К счастью, люди не пострадали.

В Воздушных Силах ВСУ утром 11 сентября сообщили, что за сутки уничтожили 4 воздушные цели: