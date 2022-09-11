Да, за прошедшие сутки в Харькове было очень громко. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Оккупанты атаковали сразу несколько районов

Оккупанты 10 сентября около 18:30 обстреляли сразу несколько районов Харькова. От российской агрессии пострадали Шевченковский, Холодногорский и Новобаварский районы. К сожалению, в результате циничной атаки оккупантов погиб 43-летний мужчина – работник предприятия, который во время обстрелов находился на рабочем месте.

По предварительной информации, Харьков атаковали с реактивных систем залпового огня "Ураган".

Кроме того, было 4 раненых из-за этих обстрелов,

– сообщила корреспондентка.

В результате российских атак в городе вспыхнули 3 пожара. На место возгорания выезжали спасатели. Также разрушены жилые дома и повреждено предприятие промышленной инфраструктуры.

Ночью обстрелы продолжились

Захватчики снова продолжили обстреливать районы Харькова после полуночи. Так, они били из ракетных систем С-300 и разрушили до основания 4-этажное здание.

Золочевское общество снова мощно атаковали и интенсивные обстрелы зафиксировали в Харьковском, Чугуевском, Купянском и Изюмском районах. Там по меньшей мере 5 раненых,

– рассказала Черненко.

По словам корреспондентки, россияне очень мощно обстреливают территории, которые украинские вооруженные силы освобождают из-под оккупации.

Черненко рассказала об обстреле Харькова: смотрите видео

Ракетные обстрелы оккупантов: что известно