За 10 сентября россияне убили 10 мирных жителей Донбасса. В Покровске – 4 человека, 3 в Красногоровке, 2 в Бахмуте и 1 в Райгородке. Еще 19 человек получили ранения.
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Обстрелы Покровска
На Донбассе точное количество жертв невозможно установить в Мариуполе и Волновахе.
Городской глава Покровска Руслан Требушкин рассказал, что минувшие сутки прошли неспокойно. В городе было 5 вражеских обстрелов ракетами типа 9М723 "Искандер М". "Прилетало" с 21:20 до 02:20. Из-за этого повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Было известно о 4 погибших и 6 раненых жителях. Впоследствии городской глава сообщил, что на 10:10 количество погибших возросло до 6 человек.
Спасатели рассказали, что за вечер и ночь зафиксировали обстрелы города Покровск, из-за которых возникли пожары в частном секторе северной части города.
В результате взрыва в 21:39 обесточены 6 домов в частном секторе города. Работу Карловской фильтровальной станции не возобновили. Водоснабжение Покровской МТГ не подается.
Людей просят эвакуироваться
Руководство подчеркивает необходимость эвакуации. Продолжает ездить эвакуационный поезд во Львов и по четным числам в Кировоградскую область. Записаться можно на следующую четную дату до 15:00 по нечетным числам. Регистрация на поезд по телефону: 0-800-300-101.
Продолжают набирать группу для эвакуации в чешский городок Мале-Сватоневице. Набранная группа из Покровска эвакуационным поездом может добраться до Львова, а оттуда с помощью волонтеров можно будет доехать до Чехии. Для того чтобы попасть в эвакуационную группу обязательно нужно зарегистрироваться по телефону: 0-800-300-101.
Мэр напомнил, что комендантский час и режим светомаскировки действует с 21:00 до 05:00.
Обстрелы российских оккупантов
- В ночь на 11 сентября вражеские снаряды прилетели в Днепр и Николаев. В результате этого пострадали люди. Таким образом, российские военные пытаются мстить за свои провалы на фронте. Предварительно было известно, что в Днепре обошлось без жертв.
- Днем 10 сентября россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что под российскую атаку попал Холодногорский район города. Есть жертва.
Российские оккупанты мстят: смотрите видео