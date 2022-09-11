За 10 сентября россияне убили 10 мирных жителей Донбасса. В Покровске – 4 человека, 3 в Красногоровке, 2 в Бахмуте и 1 в Райгородке. Еще 19 человек получили ранения.

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Обстрелы Покровска

На Донбассе точное количество жертв невозможно установить в Мариуполе и Волновахе.

Городской глава Покровска Руслан Требушкин рассказал, что минувшие сутки прошли неспокойно. В городе было 5 вражеских обстрелов ракетами типа 9М723 "Искандер М". "Прилетало" с 21:20 до 02:20. Из-за этого повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Было известно о 4 погибших и 6 раненых жителях. Впоследствии городской глава сообщил, что на 10:10 количество погибших возросло до 6 человек.

Спасатели рассказали, что за вечер и ночь зафиксировали обстрелы города Покровск, из-за которых возникли пожары в частном секторе северной части города.

В результате взрыва в 21:39 обесточены 6 домов в частном секторе города. Работу Карловской фильтровальной станции не возобновили. Водоснабжение Покровской МТГ не подается.

Людей просят эвакуироваться

Руководство подчеркивает необходимость эвакуации. Продолжает ездить эвакуационный поезд во Львов и по четным числам в Кировоградскую область. Записаться можно на следующую четную дату до 15:00 по нечетным числам. Регистрация на поезд по телефону: 0-800-300-101.

Продолжают набирать группу для эвакуации в чешский городок Мале-Сватоневице. Набранная группа из Покровска эвакуационным поездом может добраться до Львова, а оттуда с помощью волонтеров можно будет доехать до Чехии. Для того чтобы попасть в эвакуационную группу обязательно нужно зарегистрироваться по телефону: 0-800-300-101.

Мэр напомнил, что комендантский час и режим светомаскировки действует с 21:00 до 05:00.

Обстрелы российских оккупантов

В ночь на 11 сентября вражеские снаряды прилетели в Днепр и Николаев. В результате этого пострадали люди. Таким образом, российские военные пытаются мстить за свои провалы на фронте. Предварительно было известно, что в Днепре обошлось без жертв.

Днем 10 сентября россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что под российскую атаку попал Холодногорский район города. Есть жертва.

Российские оккупанты мстят: смотрите видео