За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донеччини. У Покровську – 4 осіб, 3 у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Ще 19 людей отримали поранення.

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Обстріли Покровська

На Донбасі точну кількість жертв неможливо встановити у Маріуполі та Волновасі.

Міський голова Покровська Руслан Требушкін розповів, що минула доба пройшла неспокійно. У місті було 5 ворожих обстрілів ракетами типу 9М723 "Іскандер М". "Прилітало" з 21.20 до 02.20. Через це пошкоджені понад 20 житлових будинків та залізнична інфраструктура. Було відомо про 4 загиблих та 6 поранених мешканців. Згодом міський голова повідомив, що на 10:10 кількість загиблих зросла до 6 осіб.

Рятувальники розповіли, що за вечір та ніч зафіксували обстріли міста Покровськ, через які виникли пожежі у приватному секторі північної частини міста.

Внаслідок вибуху о 21.39 знеструмлено 6 будинків у приватному секторі міста. Роботу Карлівської фільтрувальної станції не відновили. Водопостачання до Покровської МТГ не подається.

Людей просять евакуюватися

Керівництво наголошує на необхідності евакуації. Продовжує їздити евакуаційний потяг до Львова та по парних числах до Кіровоградської області. Записатися можна на наступну парну дату до 15.00 по непарних числах. Реєстрація на потяг за телефоном 0-800-300-101.

Продовжують набирати групу для евакуації до чеського містечка Мале Сватоновице. Набрана група з Покровська евакуаційним потягом може дістатися до Львова, а звідти, з допомогою волонтерів, можна буде доїхати до Чехії. Для того, щоб потрапити до евакуаційної групи обов'язково треба зареєструватися за телефоном: 0-800-300-101.

Мер нагадав, що комендантська година та режим світломаскування діє з 21. 00 до 05.00.

Обстріли російських окупантів

У ніч проти 11 вересня ворожі снаряди прилетіли у Дніпро та Миколаїв. Внаслідок цього постраждали люди. Таким чином російські військові намагаються мститися за свої провали на фронті. Попередньо було відомо, що у Дніпрі минулося без жертв.

Удень 10 вересня росіяни обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що під російську атаку потрапив Холодногірський район міста. Є жертва.

Російські окупанти мстять: дивіться відео