Окупанти відкрили вогонь близько 18:30. Унаслідок атаки є жертва.

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Наслідки обстрілу

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російську атаку потрапив Холодногірський район міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про щонайменше 2 влучання. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, інший – в адміністративно-виробничу будівлю.

Унаслідок атаки загинула одна людина. Крім того, постраждали житлові будинки, а в одному із низ виникла пожежа.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що є й постраждалі серед мирного населення – 2 осіб зазнали поранень.

Через менш ніж годину росіяни знову відкрили вогонь по Харкову, зокрема по Холодногірському району. Унаслідок влучання снаряда виникла пожежа в одному з житлових будинків міста. Станом на 19:25 інформації про постраждалих немає.

Терор на тлі контрнаступу ЗСУ

Окупанти вкотре доводять, що вміють "воювати" лише проти мирного населення, шляхом здійснення терору. Протягом останніх кількох днів це доводять "успіхи" росіян на Харківщині. Кількість звільнених від ворога населених пунктів зростає щодня, але росіяни продовжують зі своєї території обстрілювати Харків.

Протягом останніх кількох днів ЗСУ просунулися на десятки кілометрів на Харківщині, звільнивши вже щонайменше понад 30 населених пунктів області. Зокрема Балаклію та Савинці й навколишні населені пункти.

Крім того, ЗСУ вибивають окупантів з Куп'янська, який росіяни зробили центром окупованої Харківщини після того, як ще 27 лютого мер міста геннадій мацегора здав місто. Спершу окупаційна "адміністрація" переїхала у Вовчанськ, а тепер взагалі вирішила переміститися до росії.

Варто переглянути – як просувається контрнаступ ЗСУ: дивіться відео