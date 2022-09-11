Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, контрнаступление ВСУ активно идет вперед, и мы все действительно имеем повод радоваться. Однако не нужно впадать в эйфорию. Война еще не закончилась, и оккупанты точно попытаются ответить.

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Возможны три варианта развития событий

Первый вариант – оккупанты банально начнут "отмазываться" и говорить бред, что отступление из Харьковщины – это "тактический маневр", "хитрый ход", а они готовят в других точках ударные группировки. Кроме того, оккупанты однозначно усилят ракетные обстрелы территории Украины.

В это время остатки войск, которые хотя бы на что-то способны на Востоке и Юге, они переведут в глухую эшелонированную оборону. Это, если им вообще это получится сделать, потому что может не получиться. Также они попытаются наскрести хотя бы какие-то резервы в россии, чтобы дальше перебрасывать их,

– отметил Мусиенко.

Второй вариант несколько перекликается с первым. Они также усилят ракетные обстрелы и попытаются собрать резервы. Однако у путина и его приспешников снова может "включиться" риторика относительно тактических ядерных ударов. Это может произойти в их заявлениях.

Третий сценарий – наименее вероятный. Россия может признать реальную ситуацию и принять решение об отступлении. Но оккупанты, как отмечает Мусиенко, настолько упрямы в своем идиотизме, что это практически невозможный вариант.

Не стоит исключать возможность, что под путиным еще больше зашатается кресло. Ранее Мусиенко был менее оптимистичным по отношению к этим процессам. Однако сейчас, кажется, ситуация у российского диктатора не так проста.

Путина атакуют с двух сторон. Первые – "ястребы", которые требуют более активных и больших действий касательно войны, а он не может их продемонстрировать. Второе – его атакует так называемое "либеральное крыло". Недавно было решение петербургских муниципальных депутатов одного из округов, которые предлагают обвинить путина в госизмене. Похожее решение было и в москве,

– подчеркнул Мусиенко.

Понятно, что это всего лишь рекомендации. Однако это уже хотя бы какие-то юридические документы, где выражают несогласие с политикой путина.

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Добавим, по данным Института изучения войны, за последние дни украинские военные продвинулись на 70 километров и освободили 3 тысячи километров квадратных территории с 6 сентября. Аналитики отмечают, что освобождение Изюма – наиболее масштабное достижение Украины после победы над оккупантами под Киевом в марте.