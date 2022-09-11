Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, контрнаступ ЗСУ активно йде вперед, і ми всі дійсно маємо привід тішитися. Однак не потрібно впадати в ейфорію. Війна ще не закінчилася, і окупанти точно спробують відповісти.

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Можливі три варіанти розвитку подій

Перший варіант – окупанти банально почнуть "відмазуватися" і говорити маячню, що відступ з Харківщини – це "тактичний маневр", "хитрий хід", а вони готують в інших точках ударні угруповання. Крім того, окупанти однозначно посилять ракетні обстріли території України.

В цей час залишки військ, які хоча б на щось спроможні на Сході та Півдні, вони переведуть в глуху ешелоновану оборону. Це, якщо їм взагалі це вийде зробити, бо може не вийти. Також вони спробують нашкребти хоча б якісь резерви в росії, щоб далі перекидати їх, –

зазначив Мусієнко.

Другий варіант дещо перегукується з першим. Вони так само посилять ракетні обстріли та спробують назбирати резерви. Однак в путіна та його посіпак знову може "увімкнутися" риторика щодо тактичних ядерних ударів. Це може прозвучати в їхніх заявах.

Третій сценарій – найменш ймовірний. Росія може визнати реальну ситуацію та ухвалити рішення про відступ. Але окупанти, як наголошує Мусієнко, настільки вперті у своєму ідіотизмі, що це практично неможливий варіант.

Не варто відкидати можливість, що під путіним ще більше захитається крісло. Раніше Мусієнко був менш оптимістичним щодо цих процесів. Однак зараз, здається, ситуація в російського диктатора не така й проста.

Путіна атакують з двох сторін. Перші – "яструби", які вимагають активніших та більших дій щодо війни, а він не може їх продемонструвати. Друге – його атакує так зване "ліберальне крило". Нещодавно було рішення петербурзьких муніципальних депутатів одного з округів, які пропонують звинуватити путіна у держзраді. Схоже рішення було й в москві, –

наголосив Мусієнко.

Зрозуміло, що це всього лиш рекомендації. Однак це вже хоча б якісь юридичні документи, де висловлюють незгоду з політикою путіна.

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Додамо, за даними Інституту вивчення війни, за останні дні українські військові просунулися аж на 70 кілометрів та звільнили 3 тисячі кілометрів квадратних території з 6 вересня. Аналітики зазначають, що звільнення Ізюма – найбільш масштабне досягнення України після перемоги над окупантами під Києвом у березні.