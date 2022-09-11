Сообщили, что в Вознесенске Николаевской области были "прилеты". Над Днепропетровской областью ПВО сбила вражескую ракету, информирует 24 канал.

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В Вознесенске есть пострадавшие

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что были "прилеты" по Вознесенску. Оккупанты ударили по гражданским объектам. По ее словам, есть пострадавшие. В больнице минимум 2 человек.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в небе над регионом наши защитники уничтожили вражескую ракету. Об этом сообщало и Воздушное командование "Восток".