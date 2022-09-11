Повідомили, що у Вознесенесенську на Миколаївщині були "прильоти". Над Дніпропетровщиною ППО збила ворожу ракету, інформує 24 канал.

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У Вознесенську є постраждалі

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва розповіла, що були "прильоти" по Вознесенську. Окупанти вдарили по цивільних об'єктах. За її словами, є постраждалі. У лікарні мінімум 2 людей.

Голова Дніпропетрорської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в небі над регіоном наші захисники знищили ворожу ракету. Про це повідомляло й Повітряне командування "Схід".