На Вінниччині, як і по всій території України, лунає повітряна тривога. І близько 11:00 надійшло повідомлення, що в області пролунали вибухи. Його поширили місцеві кореспонденти.

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Вибухи на Вінниччині спростували

Об 11:30 у телеграмі короткий допис залишив глава ОВА Сергій Борзов. Він наголосив на тому, що в області все тихо. Крім того, він попрохав мешканців довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Ворог обстріляв уночі Покровськ

Нагадаємо, що у ніч проти 11 вересня російські військові обстріляли Покровськ. Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Детальніше розповів міський голова Руслан Требушкін. Він зазначив, що по місту випустили 5 ракет типу 9М723 "Іскандер М". Самі ж "прильоти" фіксували з 21:20 по 02:20. Внаслідок ударів руйнувань зазнали 20 житлових будників, а також залізнична інфраструктура. Невдовзі очільник міської ради зауважив, що станом на 10:10 налічується 6 загиблих внаслідок обстрілу.

Зранку на Уманщині спрацювала ППО

Додамо, що вибухи цього ранку чули на Уманщині. А все тому, що під час повітряної тривоги там спрацювала система ППО. Вона й збила ракету ворога, чиї уламки впали на приватний будинок. Про це розповів глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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