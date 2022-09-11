Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході та Півдні. Згодом її оголосили й у центральних та північних областях.
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У яких областях оголосили повітряну тривогу
- Сумська область,
- Полтавська область,
- Харківська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Запорізька область,
- Херсонська область,
- Миколаївська область,
- Одеська область.
- Кіровоградська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область,
- Київ та Київська область,
- Вінницька область,
- Житомирська область.
Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Там її оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припинялася.
Крім цього, у Кіровоградській області оголошували про загрозу артилерійського обстрілу.
Головні правила, які варто знати під час повітряної тривоги
- Якщо почули повітряну тривогу, дійте швидко, проте зважено та спокійно. Одразу перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, щоб зменшити усі ризики небезпеки.
- Подбайте про літніх, маломобільних сусідів або людей з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися до укриття або переконайтеся, що вони можуть дістатися до безпечного місця.
- Якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Покидати укриття або безпечне місце можна лише після відбою.
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