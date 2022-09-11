Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході та Півдні. Згодом її оголосили й у центральних та північних областях.

До теми Цинічний нічний обстріл Дніпра та Миколаєва: поруйновані будинки та багато поранених

У яких областях оголосили повітряну тривогу

Сумська область,

Полтавська область,

Харківська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Херсонська область,

Миколаївська область,

Одеська область.

Кіровоградська область,

Черкаська область,

Чернігівська область,

Київ та Київська область,

Вінницька область,

Житомирська область.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Там її оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припинялася.

Крім цього, у Кіровоградській області оголошували про загрозу артилерійського обстрілу.

Важливо! Не поширюйте адреси "прильотів", фото/відео з наслідками ворожих обстрілів та роботою ППО. Так ви допомагаєте ворогу скоригувати вогонь.

Головні правила, які варто знати під час повітряної тривоги

Якщо почули повітряну тривогу, дійте швидко, проте зважено та спокійно. Одразу перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, щоб зменшити усі ризики небезпеки.

Подбайте про літніх, маломобільних сусідів або людей з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися до укриття або переконайтеся, що вони можуть дістатися до безпечного місця.

Якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Покидати укриття або безпечне місце можна лише після відбою.

До теми – росія буде мститися за контрнаступ: дивіться відео