Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході та Півдні. Згодом її оголосили й у центральних та північних областях.

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У яких областях оголосили повітряну тривогу

  • Сумська область,
  • Полтавська область,
  • Харківська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Запорізька область,
  • Херсонська область,
  • Миколаївська область,
  • Одеська область.
  • Кіровоградська область,
  • Черкаська область,
  • Чернігівська область,
  • Київ та Київська область,
  • Вінницька область,
  • Житомирська область.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Там її оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припинялася.

Крім цього, у Кіровоградській області оголошували про загрозу артилерійського обстрілу.

Головні правила, які варто знати під час повітряної тривоги

  • Якщо почули повітряну тривогу, дійте швидко, проте зважено та спокійно. Одразу перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, щоб зменшити усі ризики небезпеки.
  • Подбайте про літніх, маломобільних сусідів або людей з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися до укриття або переконайтеся, що вони можуть дістатися до безпечного місця.
  • Якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Покидати укриття або безпечне місце можна лише після відбою.

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