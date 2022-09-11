В Винницкой области, как и по всей территории Украины, раздается воздушная тревога . И около 11:00 поступило сообщение, что в области раздались взрывы. Его распространили местные корреспонденты.

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Взрывы в Винницкой области опровергли

В 11:30 в телеграм короткое сообщение оставил глава ОВА Сергей Борзов. Он отметил, что в области все тихо. Кроме того, он попросил жителей доверять только официальным источникам информации.

Враг обстрелял ночью Покровск

Напомним, что в ночь на 11 сентября российские военные обстреляли Покровск . Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Детальнее рассказал городской глава Руслан Требушкин. Он отметил, что по городу выпустили 5 ракет тип 9М723 "Искандер М". Сами же "прилеты" фиксировали с 21:20 до 02:20. В результате ударов разрушениям подверглись 20 жилых домов, а также железнодорожная инфраструктура. Вскоре глава городского совета отметил, что по состоянию на 10:10 насчитывается 6 погибших в результате обстрела.

Утром в Уманском районе сработало ПВО

Добавим, что взрывы в это утро слышали в Уманском районе . А все потому, что во время воздушной тревоги там сработала система ПВО . Она и сбила ракету врага, обломки которой упали на частный дом. Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.