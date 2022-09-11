Об этом рассказали в ряде местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Во временно оккупированном Крыму якобы работала ПВО.

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В Евпатории и Мелитополе раздались мощные взрывы

Ночью 11 сентября в крымских телеграм-каналах стали сообщать о громких взрывах Евпатории. Первый раздался примерно в 1:53.

В 3:17 появилось новое сообщение о "хлопке". По словам местных жителей, они слышали его вместе со взрывной волной.

Кроме того, в небе виднелся след якобы от работы ПВО. Через 20 минут местные сообщили о еще одной взрывной волне.



В небе над Евпаторией был след от ПВО / Фото местных жителей

В 4:00 "хлопок" посетил и временно оккупированный россиянами Мелитополь. По словам местных, взрывов было по меньшей мере 5.

Вероятно, ВСУ работают по позициям захватчиков. Однако эта информация нуждается в подтверждении – официального сообщения по этому поводу от защитников пока нет.

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Взрывы слышали в Херсоне и Новой Каховке

Приблизительно в 21:00 10 сентября два взрыва прогремели во временно оккупированном Херсоне. По словам местных жителей, их слышали не в центре, а в Таврическом районе. Поэтому, вероятнее всего, "хлопок" произошел где-то за городом.

Через несколько минут о взрывах сообщили и в Новой Каховке. Также там раздавались сирены воздушной тревоги. В местных телеграм-каналах сообщили, что перед этим россияне запустили над селом Казацким 2 сигнальные ракеты. Взрывы начались буквально через секунду.

Почти в то же время СМИ сообщили о взрывах в Покровске, в Донецкой области.

Интересно! В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 10 сентября украинская авиация нанесла 10 ударов по оккупантам, а артиллеристы выполнили более 350 огневых задач. Защитники били по позициям захватчиков в районе Новой Каховки и Приднепровского, а также по складам боеприпасов вокруг и в самом Херсоне.

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