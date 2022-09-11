Именно они скоро будут понемногу погибать. Такое заявление сделал 10 сентября советник Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин live".

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Арестович вспомнил о тупости российских командиров

Советник акцентировал на том, что россияне практически "повелись" на приманку. Мол, долго звучали заявления, что готовится контрнаступление на Херсонском направлении. Поэтому туда перекидывали очень много достаточно сильных подразделений. Линия обороны на Донбассе у них ослаблялась, а вот подразделения в Херсонской области остались отрезанными.

Еще Восток далеко не всё и наш бег еще никто не останавливает. А там уже пушной зверек приближается к правому берегу Херсона. В одночасье там же сдохнет, извините, цвет и краса российского войска,

– сказал Арестович.

Он пояснил, что на Херсонщину россияне "согнали последнюю боеспособную пехоту". Речь как о ВДВ, так и о других частях войск. А вот из-за разбитых мостов вывести их не могут.

Поэтому советник считает, что россияне фактически "зашли в котел с закрытой крышечкой". Также он добавил, что играет свою роль не только героизм наших воинов, но тупость российского командования.

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