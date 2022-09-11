Саме вони невдовзі будуть потрохи гинути. Таку заяву зробив 10 вересня радник Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин live".

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Арестович згадав про тупість російських командирів

Радник акцентував на тому, що росіяни практично "повелися" на приманку. Мовляв, тривалий час лунали заяви, що готується контрнаступ на херсонському напрямку. Тому туди перекидали дуже багато досить сильних підрозділів. Лінія оборони на Донбасі в них послаблювалася, а ось підрозділи на Херсонщині залишились відрізаними.

Ще Схід далеко не закінчився та наш біг ще ніхто не зупиняє. А там вже хутряне звірятко наближається до правого берега Херсона. Одночасно там же здохне, вибачте, квіт і краса російського війська,

– сказав Арестович.

Він пояснив, що на Херсонщину росіяни "зігнали останню боєздатну піхоту". Мовиться як про ВДВ, так і про інші частини військ. А ось через розбиті мости вивести їх не можуть.

Тому радник вважає, що росіяни фактично "зайшли в котел із закритою кришечкою". Також він додав, що відіграє свою роль не лише героїзм наших воїнів, а й тупість російського командування.

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