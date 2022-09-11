Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. В тимчасово окупованому Криму буцімто працювала ППО.
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В Євпаторії та Мелітополі пролунали потужні вибухи
Вночі 11 вересня у кримських телеграм-каналах почали повідомляти про гучні вибухи в Євпаторії. Перший пролунав приблизно о 1:53.
О 3:17 з'явилося нове повідомлення про "бавовну". За словами місцевих жителів, вони чули "хлопок" з вибуховою хвилею.
Окрім цього, в небі виднівся слід нібито від роботи ППО. Через 20 хвилин місцеві повідомили про ще одну вибухову хвилю.
В небі над Євпаторією був слід від ППО / Фото місцевих жителів
О 4:00 "бавовна" завітала й в тимчасово окупований росіянами Мелітополь. За словами місцевих, вибухів було щонайменше 5.
Ймовірно, ЗСУ працюють по позиціях загарбників. Проте ця інформація потребує підтвердження – офіційного повідомлення щодо цього від захисників поки немає.
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Вибухи чули в Херсоні та Новій Каховці
Приблизно о 21:00 10 вересня два вибухи пролунали в тимчасово окупованому Херсоні. За словами місцевих жителів, їх чули не в центрі, а в Таврійському районі. Тому, найімовірніше, "бавовна" сталася десь за містом.
Через кілька хвилин про вибухи повідомили й у Новій Каховці. Також там лунали сирени повітряної тривоги. У місцевих телеграм-каналах повідомили, що перед вибухами росіяни запустили над селом Козацьким 2 сигнальні ракети. Вибухи почалися буквально через секунду.
Майже у той самий час ЗМІ повідомили про вибухи у Покровську, що на Донеччині.
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