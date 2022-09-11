Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, сообщает 24 канал. Ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе маленькие дети.
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В Украине раздаются сирены
Около 19:00 в украинских городах начали раздаваться сирены из-за угрозы очередного вражеского обстрела. Воздушная тревога была объявлена в:
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Киевской области;
- Одесской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Хмельницкой области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Ровненской области;
- Волынской области;
- Львовской области;
- Закарпатской области;
- Черниговской области.
Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 159 дней назад.
Сирены не звучали только во временно оккупированном россиянами Крыму.
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