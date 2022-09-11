Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, сообщает 24 канал. Ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе маленькие дети.

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В Украине раздаются сирены

Около 19:00 в украинских городах начали раздаваться сирены из-за угрозы очередного вражеского обстрела. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Харьковской области;

Донецкой области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Киевской области;

Одесской области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Хмельницкой области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Ровненской области;

Волынской области;

Львовской области;

Закарпатской области;

Черниговской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 159 дней назад.

Сирены не звучали только во временно оккупированном россиянами Крыму.

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