Очільник міста розповів, що рятувальники та інші фахівці роблять все можливе, щоб відновити людям світло та воду. Ігор Терехов додав, що росіяни знали, куди б'ють.

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Наслідки удару по критичній інфраструктурі Харкова

Мер міста розповів, що агресор знав, куди бив, і бив фактично по мирному населенню. Метою кремля було максимально дошкулити харків'янам за успіхи ЗСУ на фронті.

Не приховуватиму – наслідки ракетних ударів важкі. Заграву пожежі бачить (станом на 23:16 11 вересня – 24 канал) все місто,

– повідомив мер Харкова.

Але Ігор Терехов запевнив, що ДСНС, енергетики та комунальники роблять все для того, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики та води харків'янам.

Атака росіян по ТЕЦ: основне

Орієнтовно о 19 годині 11 вересня на всій території України оголосили про повітряну тривогу. Після цього зникло світло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та в інших областях.

Згодом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що росіяни вдарили двома ракетами по найбільшій Харківській ТЕЦ-5. Радник Андрія Єрмака назвав це проявом тероризму росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Він назвав це боягузливою "відповіддю" за втечу власної армії з поля бою.

Згодом заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник розповів, що внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, а пошуки другої станом на 23:18 11 вересня ще тривали.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові загинув працівник підприємства, а на іншому об'єкті в Чугуївському районі медики госпіталізували 35-річного чоловіка з вибуховою травмою.

Буквально за декілька годин на Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині відновили світло. Подекуди вдалось відновити й постачання води.

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