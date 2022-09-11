По словам мэра, спасатели и другие специалисты делают все возможное, чтобы восстановить свет и воду в городе. Игорь Терехов добавил, что россияне знали, куда бьют.

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Последствия удара по критической инфраструктуре Харькова

Мэр города рассказал, что агрессор знал, куда бил, и бил фактически по мирному населению. Целью кремля было максимально досадить харьковчанам за успехи ВСУ на фронте.

Не скрою – последствия ракетных ударов тяжелые. Зарево пожара видит (по состоянию на 23:16 11 сентября – 24 канал) весь город,

– сообщил мэр Харькова.

Но Игорь Терехов заверил, что ГСЧС, энергетики и коммунальщики делают все для того, чтобы как можно быстрее возобновить подачу электричества и воды харьковчанам.

Атака россиян по ТЭЦ: основное

Ориентировочно в 19 часов 11 сентября по всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. После этого исчез свет на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и других областях.

Впоследствии советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что россияне ударили двумя ракетами по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5. Советник Андрея Ермака назвал это проявлением терроризма россии и ее желанием массово оставить мирных граждан без света и тепла. Он назвал это трусливым "ответом" за бегство собственной армии с поля боя.

Впоследствии заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник рассказал, что в результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, а поиски другого по состоянию на 23:18 11 сентября еще продолжались.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове погиб работник предприятия, а на другом объекте в Чугуевском районе медики госпитализировали 35-летнего мужчину со взрывной травмой.

Буквально через несколько часов на Сумщине, Днепропетровщине, Полтавщине восстановили свет. Кое-где удалось возобновить и поставку воды.

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