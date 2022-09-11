Об этом во время своего вечернего обращения 11 сентября заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что сегодня проходит 200-й день войны украинцев за свободу и независимость.

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Зеленский посвятил обращение украинским защитникам

Президент отметил, что за 200 дней полномасштабной войны украинцам многое удалось. Однако самое важное и тяжелое – впереди.

И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди и кому сейчас тяжелее всего, потому что они делают самое важное. Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободные. Несокрушимые, а потому мы – независимые,

– заметил глава государства.

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