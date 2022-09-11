Про це під час свого вечірнього звернення 11 вересня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що сьогодні минає 200 день війни українців за волю та незалежність.

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Зеленський присвятив звернення українським захисникам

Президент зауважив, що за 200 днів повномасштабної війни українцям багато чого вдалося. Проте найважливіше та найважче – попереду.

І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду і кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. Це всі захисники та захисниці України. Всі, хто мужньо стоїть 200 днів, а тому стоїть і Україна. Сильні, а тому ми – вільні. Незламні, а тому ми – незалежні,

– зауважив глава держави.

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