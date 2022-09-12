Задоренко добавил, что дальше будет продолжаться работа по восстановлению громады. По его словам, оккупанты принесли много горя и разрушений местным жителям.

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Какая ситуация сейчас в Дергачевской громаде

Мы приступили к гуманитарной миссии, направленной на помощь нашим людям, которые с конца февраля находились под оккупацией. Больше подробностей будет далее на наших официальных страницах,
– отметил Задоренко.

Он также поблагодарил работников ГСЧС и энергетиков. Спасатели ликвидировали пожары на поврежденных россиянами объектах критической инфраструктуры, а благодаря энергетикам в Дергачах снова есть свет.

Какие населенные пункты уже освободили на Харьковщине

Всего с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины 3000 квадратных километров.

Что уже удалось освободить от оккупантов:

  • 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею;
  • 9 сентября Национальная гвардия подтвердила, что удалось освободить село Волохов Яр;
  • 11 сентября появилась информация о том, что ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи;
  • Украинские герои также освободили город Купянск;
  • Село Савинцы тоже вернулось под контроль Украины;
  • Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что военные освободили село Мартово:
  • Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку;
  • 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
  • Позже 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установлен и в Большой Камышевахе;
  • Мэр Дергачев рассказывал, что наш флаг виднеется уже и в Казачьей Лопани;
  • Кроме того, ВСУ освободили еще Байрак, Щуровку и Ольховатку.

Россияне обстреливают Харьков

Вечером 11 сентября стало известно, что российские захватчики атаковали инфраструктуру города Харьков. В результате исчез свет, вода. Впоследствии стало известно, что российские военные попали в ТЭЦ-5. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это проявлением терроризма. Ведь страна-агрессор делает все возможное, чтобы оставить мирное население нашего государства без света и тепла.

А в ночь на 12 сентября российские военные попали в жилой дом в Новобаварском районе. В результате погиб один человек. Еще двое получили ранения. Что касается самого дома, то он частично разрушен.

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