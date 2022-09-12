Важно Провалы на линии Харьков – Изюм подрывают доверие к российскому командованию
Какая ситуация сейчас в Дергачевской громаде
Мы приступили к гуманитарной миссии, направленной на помощь нашим людям, которые с конца февраля находились под оккупацией. Больше подробностей будет далее на наших официальных страницах,
– отметил Задоренко.
Какие населенные пункты уже освободили на Харьковщине
Всего с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины 3000 квадратных километров.
Что уже удалось освободить от оккупантов:
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею;
- 9 сентября Национальная гвардия подтвердила, что удалось освободить село Волохов Яр;
- 11 сентября появилась информация о том, что ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи;
- Украинские герои также освободили город Купянск;
- Село Савинцы тоже вернулось под контроль Украины;
- Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что военные освободили село Мартово:
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку;
- 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
- Позже 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установлен и в Большой Камышевахе;
- Мэр Дергачев рассказывал, что наш флаг виднеется уже и в Казачьей Лопани;
- Кроме того, ВСУ освободили еще Байрак, Щуровку и Ольховатку.
Россияне обстреливают Харьков
Вечером 11 сентября стало известно, что российские захватчики атаковали инфраструктуру города Харьков. В результате исчез свет, вода. Впоследствии стало известно, что российские военные попали в ТЭЦ-5. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это проявлением терроризма. Ведь страна-агрессор делает все возможное, чтобы оставить мирное население нашего государства без света и тепла.
А в ночь на 12 сентября российские военные попали в жилой дом в Новобаварском районе. В результате погиб один человек. Еще двое получили ранения. Что касается самого дома, то он частично разрушен.