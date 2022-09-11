Украинские военные продолжают молниеносное контрнаступление на Харьковщине . В Генштабе ВСУ наконец-то подтвердили тот факт, что нашим военным удалось освободить из-под оккупации Купянск. Расскажем, за какие населенные пункты ведутся бои.

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Освобождение Купянского района продолжается

Как отметили в Генштабе ВСУ, деоккупация территорий Украины продолжается. За последние дни удалось освободить около двух тысяч квадратных километров территорий нашего государства. Так, защитникам уже удалось зайти в Купянск. Кроме того, продолжается освобождение населенных пунктов, которые входят как в Купянский, так и в Изюмский районы.

Напомним, что российские захватчики не отставляют планов выйти на административные границы Донецкой области. Кроме того, они делают все возможное для того, чтобы ВСУ не могли продвинуться в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях. Известно также о проведении воздушной разведки. С ее помощью захватчики хотят улучшить логистику. Не обошлось, конечно, без обстрелов позиций ВСУ вдоль всей линии фронта.

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики пытались продвинуться в районах Сосновки, Майорска, Николаевки, Второго, Зайцева, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Песков, Первомайского и Новомихайловки. Но все эти порывы оккупантов наши военные разрушили. Так что врагу пришлось отойти.

Неспокойно врагам и на Юге Украины. Там контрнаступление тоже активно развивается. Просто о нем пытаются говорить как можно меньше, чтобы не информировать оккупантов о дальнейших планах ВСУ.

Нанесли 10 авиаударов по захватчикам

Заметим, что за прошедшие сутки по оккупантам украинская авиация била 10 раз . Кроме того, военные из ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 350 огневых задач. Все это нанесло немалые потери врагу:

80 оккупантов,

8 танков,

17 единиц автомобильной и бронированной техники,

1 гаубица "Мста-Б",

1 беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

А еще наши военные уничтожили три вражеских склада боеприпасов: в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.