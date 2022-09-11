Большая Камышеваха под контролем Украины

Село Большая Камышеваха на Харьковщине освободили спецподразделение "Альбин" вместе с 93 батальоном ТрО. Украинские защитники вошли в деревню 10 сентября.

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Наши воины сообщили, что Большая Камышеваха, расположенная к западу от Изюма, теперь под украинским контролем. Также защитники вывесили на здании украинский флаг.

В освобожденной Большой Камышевахе развевался флаг Украины: видео

Наступление ВСУ в Харьковской области

Украинские военные проводят наступление на Харьковщине и освободили ряд населенных пунктов. В Генштабе ВСУ 9 сентября информировали, что за последние несколько дней было освобождено более 1000 квадратных километров. Всего за три дня ВСУ продвинулись на 50 километров.

Президент Владимир Зеленский 10 сентября подтвердил, что в Харьковской области деоккупировали еще 2 села. Речь идет о Василенкове и Артемовке.

Украинский флаг взвился в Купянске, который имеет стратегическое значение для россиян. Оттуда оккупанты хаотично отступают. Также сине-желтый флаг подняли в Балаклее.

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Кроме того, в сети появилось видео, как украинские войска заходят в Изюм. Впоследствии заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин заявил, что город был освобожден из-под российской оккупации.

Российские оккупанты на Харьковщине находятся в панике. В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины вражеские войска проводят "контрмеры". Они ужесточили административно-полицейский режим.

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