О ситуации на Харьковском направлении говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 11 сентября. В ведомстве отметили, что враг продолжает нести потери.
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Раненых оккупантов госпитализировали в Москву
Оккупационные подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, поэтому личный состав находится в паническом настроении. Вчера в город Валуйка Белгородской области доставили более 75 раненых оккупантов, а из Белгорода в Москву – более сотни.
Чтобы компенсировать потери в живой силе, россияне снова решили набрать "пушечное мясо". В частности, они планируют "мобилизовать" мужчин с временно оккупированных территорий. Им уже запретили выезжать за пределы своих населенных пунктов.
Как россияне бесятся на Харьковщине и Херсонщине
В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины вражеские войска проводят "контрмеры". Они ужесточили административно-полицейский режим в Харьковской и Херсонской областях. В частности, местным жителям запретили выезд и выезд из населенных пунктов. Также там ввели комендантский час.
В то же время в Херсоне россияне боятся новых ударов по Антоновскому мосту. Поэтому они обыскали жилые помещения в микрорайоне Восточный, ведь из них видно Антоновский мост.
Кроме того, жителям Каховки и Казацкого запретили приближаться к переправам. В случае нарушения запрета российские солдаты будут стрелять на поражение.
Потери врага на войне против Украины
Только за минувшие сутки наши военные уничтожили 400 российских оккупантов. Больше всего бойцов и техники вражеская армия лишилась на Донецком и Харьковском направлениях. В частности, там ВСУ ликвидировали:
- 3 российских самолета,
- вертолет,
- 18 танков,
- 33 боевые бронированные машины,
- 4 артиллерийские системы,
- 4 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- крылатую ракету,
- 20 единиц автомобильной и специальной техники.
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