О ситуации на Харьковском направлении говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 11 сентября. В ведомстве отметили, что враг продолжает нести потери.

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Раненых оккупантов госпитализировали в Москву

Оккупационные подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, поэтому личный состав находится в паническом настроении. Вчера в город Валуйка Белгородской области доставили более 75 раненых оккупантов, а из Белгорода в Москву – более сотни.

Чтобы компенсировать потери в живой силе, россияне снова решили набрать "пушечное мясо". В частности, они планируют "мобилизовать" мужчин с временно оккупированных территорий. Им уже запретили выезжать за пределы своих населенных пунктов.

Как россияне бесятся на Харьковщине и Херсонщине

В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины вражеские войска проводят "контрмеры". Они ужесточили административно-полицейский режим в Харьковской и Херсонской областях. В частности, местным жителям запретили выезд и выезд из населенных пунктов. Также там ввели комендантский час.

В то же время в Херсоне россияне боятся новых ударов по Антоновскому мосту. Поэтому они обыскали жилые помещения в микрорайоне Восточный, ведь из них видно Антоновский мост.

Кроме того, жителям Каховки и Казацкого запретили приближаться к переправам. В случае нарушения запрета российские солдаты будут стрелять на поражение.

Обратите внимание! В Генштабе официально подтвердили освобождение Купянска в Харьковской области. Сейчас наши защитники пытаются полностью выгнать врага из всех населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Потери врага на войне против Украины

Только за минувшие сутки наши военные уничтожили 400 российских оккупантов . Больше всего бойцов и техники вражеская армия лишилась на Донецком и Харьковском направлениях. В частности, там ВСУ ликвидировали:

3 российских самолета,

вертолет,

18 танков,

33 боевые бронированные машины,

4 артиллерийские системы,

4 беспилотника оперативно-тактического уровня,

крылатую ракету,

20 единиц автомобильной и специальной техники.

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