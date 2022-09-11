Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 400 врагов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери оккупантов за прошедшие сутки

Вчера наши защитники отправили на металлолом еще 128 танков, 33 боевые бронированные машины, 4 артиллерийские системы, 3 самолета, 1 вертолет, 4 БпЛА, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 1 специальную технику. Также была сбита 1 крылатая ракета.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Общие потери врага

С 24 февраля наши защитники и защитницы ликвидировали:

личного состава – около 52 650 человек ликвидировано,

танков – 2 154,

боевых бронированных машин – 4 617,

артиллерийских систем – 1 263,

РСЗВ – 311,

средств ПВО – 162,

самолетов – 242,

вертолетов – 213,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902,

крылатых ракет – 216,

кораблей – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 445,

специальной техники – 117.

Заметим, что ССО "АЗОВ" Харьков и 14 ОМБр провели контрнаступательную операцию. Во время нее удалось уничтожить 30 российских захватчиков, танк и БМП, а еще склад с боекомплектом.