В Генштабе ВСУ опубликовали актуальную информацию по фронтам. Враг вел обстрелы и пытался собрать силы, чтобы противостоять ВСУ.
Читайте также Это цунами, враг не имеет сил организовать 2 и 3 линии обороны, – Арестович о наступлении ВСУ
Обстрелы российских оккупантов
В Генштабе выделили направления, где враг активно обстреливал населенные пункты. Атаки были из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности:
на Северском направлении – неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;
Карта боевых действий / Фото Liveuamap
на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщевая;
на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Долгенькое и Дмитровка;
на Краматорском направлении – возле Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;
на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Яковловка, Белогоровка и Веселое;
Битва за Донбасс / Фото Liveuamap
на Авдеевском направлении – вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;
на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка;
на Запорожском направлении – возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Червоного и Малиновки;
на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Ставок, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.
Битва на Юге / Фото Liveuamap
Контрнаступление и деоккупация
Силы обороны снова отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.
Также в Генштабе подчеркивают, что продолжают освобождать Украину. В общей сложности, за последние дни от российской оккупации наши воины освободили около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.
Наступление на Харьковщине / Фото Liveuamap
На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения. У личного состава паника. У противника большие санитарные потери на этом направлении.
ВСУ разбивают оккупантов
- За сутки 10 сентября ВСУ отразили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов на Востоке Украины. Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 23 удара. Огонь накрыл 4 опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники россиян.
- Также вечером 10 сентября было известно, что авиация Сил обороны Украины почти 20 раз ударила по врагу. Также наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили, по меньшей мере, беспилотник и российскую ракету.
Как ВСУ возвращают Луганскую область: смотрите видео