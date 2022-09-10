Соответствующую информацию сообщил Генштаб по состоянию на 18:00 10 сентября. Там также сообщили, что россияне пытались сорвать наступление наших войск на отдельных направлениях.
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ВСУ уничтожили личный состав, технику и пункты управления оккупантов
В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов,
– сообщил Генштаб.
Добавили также, что подразделения противовоздушной обороны:
- уничтожили вражеский беспилотник;
- а также сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.
"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневому поражению пунктов управления, живой силы и боевой техники, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника", – сообщил Генштаб.
Более того, в течение 10 сентября украинская артиллерия поразила:
- два пункта управления врагов;
- восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника;
- а также вражескую понтонную переправу.
У врага большие потери
Только за 9 сентября россияне потеряли 350 единиц личного состава. С 24 февраля – уже 52 250 захватчиков, а также более 2 тысяч танков, 239 самолетов и 212 вертолетов.
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